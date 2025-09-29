Куди прямували винищувачі РФ в Естонії? ЗМІ розкрили маршрут

Літаки країни-агресорки пролетіли не більше шести миль всередині території Естонії, облетівши кордон на відстані близько 60 миль (більше 96 км). Через 12 хвилин після порушення повітряного простору їх прогнали італійські винищувачі F-35, що базуються в цьому регіоні.

Однак підполковник Гаетано Фаріна, командир повітряних сил НАТО, повідомив, що літаки МіГ-31 були перехоплені над сушею і, судячи з усього, прямували до столиці Таллінна.

Крім того, подібну інформацію про вторгнення The Times надав і неназваний європейський дипломат.