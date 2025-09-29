UA

Куди прямували винищувачі РФ в Естонії? ЗМІ розкрили маршрут

Фото: Літаки РФ протягом 12 хвилин перебували в небі над Естонією (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Три російські винищувачі МіГ-31, які 19 вересня вторглися в повітряний простір Естонії, імовірно, прямували до її столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Times.

Літаки країни-агресорки пролетіли не більше шести миль всередині території Естонії, облетівши кордон на відстані близько 60 миль (більше 96 км). Через 12 хвилин після порушення повітряного простору їх прогнали італійські винищувачі F-35, що базуються в цьому регіоні.

Однак підполковник Гаетано Фаріна, командир повітряних сил НАТО, повідомив, що літаки МіГ-31 були перехоплені над сушею і, судячи з усього, прямували до столиці Таллінна.

Крім того, подібну інформацію про вторгнення The Times надав і неназваний європейський дипломат.

Повітряні провокації РФ

Нагадаємо, нещодавно було зафіксовано кілька порушень повітряного простору країн-членів НАТО з боку країни-агресорки. Зокрема, винищувачі РФ перебували в небі над Естонією протягом 12 хвилин.

Ще два російських винищувачі було зафіксовано над нафтогазовою платформою Petrobaltic у Балтійському морі. Це сталося в межах територіальних вод Польщі.

Литва запропонувала збивати літаки, які вторглися у повітряний простір країн НАТО, нагадавши про випадок у Туреччині в 2015 році. Тоді там після перетину повітряного простору збили російський Су-25.

Польський прем’єр Дональд Туск повідомив, що його країна готова до знищення будь-яких ворожих об’єктів, які увірвуться в її повітряний простір. Те ж саме заявили і в Міністерстві оборони Великої Британії.

Також РБК-Україна повідомляло, що РФ цинічно відкинула звинувачення щодо порушення повітряного простору. У Кремлі заявили, що порушень нібито не було, і російські військові літають "суворо в рамках міжнародних правил".

