Куда направлялись истребители РФ в Эстонии? СМИ раскрыли маршрут

Три российских истребителя МиГ-31, которые 19 сентября вторглись в воздушное пространство Эстонии, предположительно, направлялись к ее столице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Самолеты страны-агрессора пролетели не более шести миль внутри территории Эстонии, облетев границу на расстоянии около 60 миль (более 96 км). Через 12 минут после нарушения воздушного пространства их прогнали итальянские истребители F-35, базирующиеся в этом регионе.
Однако подполковник Гаэтано Фарина, командир воздушных сил НАТО, сообщил, что самолеты МиГ-31 были перехвачены над сушей и, судя по всему, направлялись к столице Таллинну.
Кроме того, подобную информацию о вторжении The Times предоставил и неназванный европейский дипломат.
Напомним, недавно было зафиксировано несколько нарушений воздушного пространства стран-членов НАТО со стороны страны-агрессора. В частности, истребители РФ находились в небе над Эстонией в течение 12 минут.
Еще два российских истребителя были зафиксированы над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море. Это произошло в пределах территориальных вод Польши.
Литва предложила сбивать самолеты, которые вторглись в воздушное пространство стран НАТО, напомнив о случае в Турции в 2015 году. Тогда там после пересечения воздушного пространства сбили российский Су-25.
Польский премьер Дональд Туск сообщил, что его страна готова к уничтожению любых вражеских объектов, которые ворвутся в ее воздушное пространство. То же самое заявили и в Министерстве обороны Великобритании.
Также РБК-Украина сообщало, что РФ цинично отвергла обвинения относительно нарушения воздушного пространства. В Кремле заявили, что нарушений якобы не было, и российские военные летают "строго в рамках международных правил".