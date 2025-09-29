Куда направлялись истребители РФ в Эстонии? СМИ раскрыли маршрут

Самолеты страны-агрессора пролетели не более шести миль внутри территории Эстонии, облетев границу на расстоянии около 60 миль (более 96 км). Через 12 минут после нарушения воздушного пространства их прогнали итальянские истребители F-35, базирующиеся в этом регионе.

Однако подполковник Гаэтано Фарина, командир воздушных сил НАТО, сообщил, что самолеты МиГ-31 были перехвачены над сушей и, судя по всему, направлялись к столице Таллинну.

Кроме того, подобную информацию о вторжении The Times предоставил и неназванный европейский дипломат.