Куда направлялись истребители РФ в Эстонии? СМИ раскрыли маршрут

Фото: Самолеты РФ в течение 12 минут находились в небе над Эстонией (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Три российских истребителя МиГ-31, которые 19 сентября вторглись в воздушное пространство Эстонии, предположительно, направлялись к ее столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Самолеты страны-агрессора пролетели не более шести миль внутри территории Эстонии, облетев границу на расстоянии около 60 миль (более 96 км). Через 12 минут после нарушения воздушного пространства их прогнали итальянские истребители F-35, базирующиеся в этом регионе.

Однако подполковник Гаэтано Фарина, командир воздушных сил НАТО, сообщил, что самолеты МиГ-31 были перехвачены над сушей и, судя по всему, направлялись к столице Таллинну.

Кроме того, подобную информацию о вторжении The Times предоставил и неназванный европейский дипломат.

 

Воздушные провокации РФ

Напомним, недавно было зафиксировано несколько нарушений воздушного пространства стран-членов НАТО со стороны страны-агрессора. В частности, истребители РФ находились в небе над Эстонией в течение 12 минут.

Еще два российских истребителя были зафиксированы над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море. Это произошло в пределах территориальных вод Польши.

Литва предложила сбивать самолеты, которые вторглись в воздушное пространство стран НАТО, напомнив о случае в Турции в 2015 году. Тогда там после пересечения воздушного пространства сбили российский Су-25.

Польский премьер Дональд Туск сообщил, что его страна готова к уничтожению любых вражеских объектов, которые ворвутся в ее воздушное пространство. То же самое заявили и в Министерстве обороны Великобритании.

Также РБК-Украина сообщало, что РФ цинично отвергла обвинения относительно нарушения воздушного пространства. В Кремле заявили, что нарушений якобы не было, и российские военные летают "строго в рамках международных правил".

Российская ФедерацияЭстонияТаллин