Куди приїжджають переселенці: громади яких областей України прийняли найбільше ВПО

Сьогодні українська влада працює над створенням "єдиного маршруту" для евакуації та підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). В його основі - синхронізація процесу, даних і відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталія Безгіна в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Згідно з інформацією посадовця, сьогодні в Україні - близько 4,6 млн громадян зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Хоча частина даних у наявній базі, за його словами, може бути неактуальною.
"Всі, хто реєструвався як внутрішня переміщена особа, ставав на облік. Вони досі в цьому статусі, бо немає державного механізму вилучення", - пояснив Безгін.
При цьому трійкою лідерів серед громад за кількістю прийнятих ВПО можна вважати, за словами міністра:
"Але деякі - дуже умовні. Не впевнений, що суха статистика з росту зареєстрованого ВПО релевантна для стратегій розвитку", - уточнив політик.
Як приклад він навів ситуацію у Харкові, де більшість ВПО - люди саме з Харківської області.
"І якщо Харків чи Чернігів пропорційно прийняли стільки само ВПО, як Дрогобич чи Ужгород, це не означає, що вони "зросли". Вони - збалансувалися. Саме тому потрібні не сухі цифри, а профілі людей", - констатував Безгін.
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Першочергове завдання, за словами посадовця, "вибудувати єдиний маршрут - від евакуації до адаптації, житла та зайнятості".
"Сьогодні на кожному етапі є проблеми", - визнав Безгін.
Так, перший етап - підготовка людей до евакуації.
"Базова проблема - відсутність інформації у громадян, які готуються до евакуації, куди їхати. Це викликає спротив. Як наслідок - частина залишається під ракетними і дроновими ударами", - пояснив міністр.
Другий етап - це транзитні центри, тобто "перша точка, куди привозять людей".
"Вони переповнюються. Чому? Тому що наступна точка - місця тимчасового проживання. І тут є суттєва нестача місць. Найбільш гостра ситуація - для людей з особливими потребами", - поділився Безгін.
Наступне питання - забезпечення житлом.
"Проблеми загальновідомі: брак фінансового ресурсу, відсутність, як правило, питання ВПО у стратегіях громад і відсутність зв'язку забезпечення житлом із забезпеченням робочих місць", - нагадав політик.
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Безгін повідомив, що у питанні евакуації чи розміщення ВПО - "має бути зрозуміло, хто відповідає за людину, які дані передаються і хто реагує, якщо маршрут дав збій".
Саме на цьому підході, за його словами, базується сьогоднішня концепція "Єдиного маршруту ВПО".
"Евакуація, житло, робота, соціальні та медичні послуги - мають працювати як один маршрут, а не як набір окремих різних програм", - пояснив очільник Міністерства у справах громад, територій та ВПО.
Отже завдання відомства сьогодні - "синхронізувати процес, дані та відповідальність".
"Для цього потрібні нормативні зміни, цифровий обмін даними, чіткі повноваження громад і фінансування нових функцій. Ми хочемо змінити саму логіку підтримки наших співгромадян, які змушені були покинути домівки через війну", - підсумував Безгін.
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