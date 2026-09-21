Статус ВПО можуть зняти "автоматично": у яких випадках

З 22 жовтня 2026 року тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття внутрішньо переміщених осіб з обліку. У деяких випадках це відбуватиметься навіть без особистої заяви людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон України №4924-IX "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

Підставою стане виїзд на постійне проживання за кордон або тривала відсутність у країні - понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року.

Утім, для людей з поважними причинами тривалої відсутності передбачені винятки - конкретний перелік причин і допустимі строки ще визначить уряд. Тобто саме по собі перевищення 90-денного строку автоматично не означає втрату статусу в кожному випадку.

Крім тривалого перебування за кордоном, зняти з обліку без особистої заяви можуть, якщо людина:

не повідомила вчасно про повернення до покинутого місця проживання;

виїхала на постійне проживання за кордон;

подала завідомо неправдиві відомості при взятті на облік;

отримала обвинувальний вирок за злочини проти нацбезпеки чи виправдовування агресії РФ.

Якщо обставини, через які людину зняли з обліку, згодом зміняться, вона зможе повторно звернутись для повернення статусу.