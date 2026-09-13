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З 22 жовтня для ВПО зміниться головний документ: що варто знати вже зараз

07:49 13.09.2026 Нд
2 хв
Дата вже відома, а зміна суттєва
aimg Катерина Коваль
З 22 жовтня для ВПО зміниться головний документ: що варто знати вже зараз Фото: до жовтня документи лишаться чинними (Getty Images)
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З 22 жовтня 2026 року в Україні зміниться спосіб підтвердження статусу внутрішньо переміщеної особи. До цієї дати діючий документ ВПО залишається чинним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон України №4924-IX "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

Що зміниться з 22 жовтня

Статус ВПО підтверджуватиме вже не звична паперова довідка, а витяг з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Паперовий та електронний варіанти витягу матимуть однакову юридичну силу - тобто отримати документ можна буде як у звичайному, так і в цифровому вигляді.

Чому механізм ще не запрацював повністю

Наразі Кабінету Міністрів належить привести власні нормативно-правові акти у відповідність до нового закону та визначити практичний механізм його реалізації.

Лише після ухвалення відповідних підзаконних актів стане відомий точний порядок отримання витягу та алгоритм дій для переселенців.

Що робити людям прямо зараз

До 22 жовтня 2026 року для ВПО фактично нічого не змінюється. Чинна довідка про взяття на облік залишається дійсною, а всі питання щодо призначення допомоги на проживання та інших гарантій і надалі регулюються чинним законодавством.

Нагадаємо, ПФУ вже назвав дати виплат ВПО у вересні та головну умову для їх отримання - суми лишаються незмінними, однак держава посилила контроль за актуальністю даних отримувачів.

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