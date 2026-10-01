Куда приезжают переселенцы: громады каких областей Украины приняли больше всего ВПЛ

Сегодня украинские власти работают над созданием "единого маршрута" для эвакуации и поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В его основе - синхронизация процесса, данных и ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталия Безгина в интервью "Интерфакс-Украина".
Согласно информации чиновника, сегодня в Украине - около 4,6 млн граждан со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Хотя часть данных в имеющейся базе, по его словам, может быть неактуальной.
"Все, кто регистрировался как внутреннее перемещенное лицо, становился на учет. Они до сих пор в этом статусе, потому что нет государственного механизма изъятия", - объяснил Безгин.
При этом тройкой лидеров среди громад по количеству принятых ВПЛ можно считать, по словам министра:
"Но некоторые - очень условные. Не уверен, что сухая статистика по росту зарегистрированного ВПЛ релевантна для стратегий развития", - уточнил политик.
В качестве примера он привел ситуацию в Харькове, где большинство ВПЛ - люди именно из Харьковской области.
"И если Харьков или Чернигов пропорционально приняли столько же ВПЛ, как Дрогобыч или Ужгород, это не значит, что они "выросли". Они - сбалансировались. Именно поэтому нужны не сухие цифры, а профили людей", - констатировал Безгин.
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Первоочередная задача, по словам чиновника, "выстроить единый маршрут - от эвакуации до адаптации, жилья и занятости".
"Сегодня на каждом этапе есть проблемы", - признал Безгин.
Так, первый этап - подготовка людей к эвакуации.
"Базовая проблема - отсутствие информации у граждан, которые готовятся к эвакуации, куда ехать. Это вызывает сопротивление. Как следствие - часть остается под ракетными и дроновыми ударами", - объяснил министр.
Второй этап - это транзитные центры, то есть "первая точка, куда привозят людей".
"Они переполняются. Почему? Потому что следующая точка - места временного проживания. И здесь существенная нехватка мест. Наиболее острая ситуация - для людей с особыми потребностями", - поделился Безгин.
Следующий вопрос - обеспечение жильем.
"Проблемы общеизвестны: нехватка финансового ресурса, отсутствие, как правило, вопроса ВПЛ в стратегиях громад и отсутствие связи обеспечения жильем с обеспечением рабочих мест", - напомнил политик.
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Безгин сообщил, что в вопросе эвакуации или размещения ВПЛ - "должно быть понятно, кто отвечает за человека, какие данные передаются и кто реагирует, если маршрут дал сбой".
Именно на этом подходе, по его словам, базируется сегодняшняя концепция "Единого маршрута ВПЛ".
"Эвакуация, жилье, работа, социальные и медицинские услуги - должны работать как один маршрут, а не как набор отдельных разных программ", - объяснил глава Министерства по делам громад, территорий и ВПЛ.
Следовательно, задача ведомства сегодня - "синхронизировать процесс, данные и ответственность".
"Для этого нужны нормативные изменения, цифровой обмен данными, четкие полномочия громад и финансирование новых функций. Мы хотим изменить саму логику поддержки наших сограждан, которые вынуждены были покинуть дома из-за войны", - подытожил Безгин.
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