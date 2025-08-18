Куди поділися справи МСЕК? МОЗ пояснило, як знайти свої документи

Як замість МСЕК з'явились експертні команди

Від початку 2025 року в Україні стартувала масштабна реформа: на зміну медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) Міністерство охорони здоров'я впровадило нову систему оцінювання повсякденного функціонування людини.

Йдеться про те, що:

всі функції, які раніше виконували МСЕК, були передані експертним командам оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО);

було вперше створено єдину цифрову систему, яка працює однаково в усіх регіонах.

"Всі функції, які раніше виконували МСЕК, тепер здійснюють експертні команди - на базі багатопрофільних лікарень, колегіально та через єдину електронну систему", - пояснили в МОЗ.

Що відомо про ключові досягнення реформи

Від початку запровадження в Україні цієї реформи:

лікарі створили 322 тисячі електронних направлень на оцінювання (напряму через нову електронну систему, без паперової тяганини);

майже 50 тисяч справ, які залишались у МСЕК, були оцифровані та перенесені в нову систему;

понад 307 тисяч справ уже було розглянуто та підписано експертними командами;

у різних регіонах вже працюють понад 1300 експертних команд, сформованих на базі 301 медичного закладу по всій країні.

Куди потрапили документи, подані раніше на МСЕК

"Якщо ви раніше подавали документи на МСЕК, ваша справа була передана до одного з медичних закладів", - розповіли українцям у МОЗ.

При цьому справи з однієї МСЕК могли бути розподілені між кількома лікарнями (що потрібно враховувати у випадку подальшого пошуку документів).

Інформація про те, куди саме була передана та чи інша справа, міститься у відповідній таблиці на сайті МОЗ.

"У ній вказано, до яких закладів охорони здоров'я передано справи з кожної МСЕК", - зауважили в міністерстві.

Що робити, якщо потрібно знайти архівну справу

У декого з громадян може виникнути потреба знайти свою архівну справу:

для її перегляду;

для уточнення інформації;

для надання копій тощо.

У такому випадку потрібно скористатись цією таблицею (подивитися, до якого медичного закладу була передана справа):

визначити, в якому місті або районі людина проходила попередню МСЕК;

знайти у таблиці назву МСЕК із цього населеного пункту;

подивитись, до якого закладу охорони здоров'я було передано справу (його назву буде зазначено поряд).

"Визначте, в якій МСЕК справа була сформована, і подивіться, до якого закладу передано справи цієї комісії", - уточнили в МОЗ.

У разі потреби можна:

або звернутись безпосередньо до зазначеного у таблиці закладу охорони здоров'я - зателефонувати в реєстратуру або адміністрацію (контакти можна знайти у відкритих джерелах);

або зателефонувати у відповідну ОВА (якщо необхідної інформації в таблиці немає).

"Якщо ви не знайшли свою МСЕК у таблиці, скористайтеся таблицею з контактами обласних військових адміністрацій (ОВА). Зателефонуйте в ОВА й уточніть, до якого закладу було передано вашу справу", - порадили в МОЗ.