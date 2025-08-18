Куди поділися справи МСЕК? МОЗ пояснило, як знайти свої документи

Сьогодні всі функції, які раніше виконували МСЕК, передані експертним командам оцінювання повсякденного функціонування особи. Якщо ж комусь потрібно знайти свою архівну справу, необхідно спершу дізнатись, куди вона була передана.
Від початку 2025 року в Україні стартувала масштабна реформа: на зміну медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) Міністерство охорони здоров'я впровадило нову систему оцінювання повсякденного функціонування людини.
Йдеться про те, що:
"Всі функції, які раніше виконували МСЕК, тепер здійснюють експертні команди - на базі багатопрофільних лікарень, колегіально та через єдину електронну систему", - пояснили в МОЗ.
Від початку запровадження в Україні цієї реформи:
"Якщо ви раніше подавали документи на МСЕК, ваша справа була передана до одного з медичних закладів", - розповіли українцям у МОЗ.
При цьому справи з однієї МСЕК могли бути розподілені між кількома лікарнями (що потрібно враховувати у випадку подальшого пошуку документів).
Інформація про те, куди саме була передана та чи інша справа, міститься у відповідній таблиці на сайті МОЗ.
"У ній вказано, до яких закладів охорони здоров'я передано справи з кожної МСЕК", - зауважили в міністерстві.
У декого з громадян може виникнути потреба знайти свою архівну справу:
У такому випадку потрібно скористатись цією таблицею (подивитися, до якого медичного закладу була передана справа):
"Визначте, в якій МСЕК справа була сформована, і подивіться, до якого закладу передано справи цієї комісії", - уточнили в МОЗ.
У разі потреби можна:
"Якщо ви не знайшли свою МСЕК у таблиці, скористайтеся таблицею з контактами обласних військових адміністрацій (ОВА). Зателефонуйте в ОВА й уточніть, до якого закладу було передано вашу справу", - порадили в МОЗ.
Нагадаємо, закон, який передбачав ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), президент України Володимир Зеленський підписав ще наприкінці минулого року.
Нещодавно у Державному бюро розслідувань повідомили, що перевіряють понад 2 600 медичних справ чиновників із більш як 70 державних органів. При цьому вже скасовано понад 800 рішень про призначення інвалідності.
