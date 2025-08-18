Куда делись дела МСЭК? Минздрав объяснил, как найти свои документы

Как вместо МСЭК появились экспертные команды

С начала 2025 года в Украине стартовала масштабная реформа: на смену медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) Министерство здравоохранения внедрило новую систему оценки повседневного функционирования человека.

Речь идет о том, что:

все функции, которые ранее выполняли МСЭК, были переданы экспертным командам оценки повседневного функционирования человека (ЭКОПФЧ);

была впервые создана единая цифровая система, которая работает одинаково во всех регионах.

"Все функции, которые ранее выполняли МСЭК, теперь осуществляют экспертные команды - на базе многопрофильных больниц, коллегиально и через единую электронную систему", - объяснили в Минздраве.

Что известно о ключевых достижениях реформы

С начала внедрения в Украине этой реформы:

врачи создали 322 тысячи электронных направлений на оценку (напрямую через новую электронную систему, без бумажной волокиты);

почти 50 тысяч дел, которые оставались в МСЭК, были оцифрованы и перенесены в новую систему;

более 307 тысяч дел уже было рассмотрено и подписано экспертными командами;

в разных регионах уже работают более 1300 экспертных команд, сформированных на базе 301 медицинского учреждения по всей стране.

Куда попали документы, поданные ранее на МСЭК

"Если вы ранее подавали документы на МСЭК, ваше дело было передано в одно из медицинских учреждений", - рассказали украинцам в Минздраве.

При этом дела из одной МСЭК могли быть распределены между несколькими больницами (что нужно учитывать в случае дальнейшего поиска документов).

Информация о том, куда именно было передано то или иное дело, содержится в соответствующей таблице на сайте Минздрава.

"В ней указано, в какие учреждения здравоохранения переданы дела из каждой МСЭК", - отметили в министерстве.

Что делать, если нужно найти архивное дело

У некоторых граждан может возникнуть потребность найти свое архивное дело:

для его просмотра;

для уточнения информации;

для предоставления копий и т.д.

В таком случае нужно воспользоваться этой таблицей (посмотреть, в какое медицинское учреждение было передано дело):

определить, в каком городе или районе человек проходил предыдущую МСЭК;

найти в таблице название МСЭК из этого населенного пункта;

посмотреть, в какое учреждение здравоохранения было передано дело (его название будет указано рядом).

"Определите, в какой МСЭК дело было сформировано, и посмотрите, в какое заведение переданы дела этой комиссии", - уточнили в Минздраве.

В случае необходимости можно:

либо обратиться непосредственно в указанное в таблице учреждение здравоохранения - позвонить в регистратуру или администрацию (контакты можно найти в открытых источниках);

либо позвонить в соответствующую ОВА (если необходимой информации в таблице нет).

"Если вы не нашли свою МСЭК в таблице, воспользуйтесь таблицей с контактами областных военных администраций (ОВА). Позвоните в ОВА и уточните, в какое заведение было передано ваше дело", - посоветовали в Минздраве.