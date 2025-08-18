Куда делись дела МСЭК? Минздрав объяснил, как найти свои документы

Сегодня все функции, которые ранее выполняли МСЭК, переданы экспертным командам оценки повседневного функционирования человека. Если же кому-то нужно найти свое архивное дело, необходимо сначала узнать, куда оно было передано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
С начала 2025 года в Украине стартовала масштабная реформа: на смену медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) Министерство здравоохранения внедрило новую систему оценки повседневного функционирования человека.
Речь идет о том, что:
"Все функции, которые ранее выполняли МСЭК, теперь осуществляют экспертные команды - на базе многопрофильных больниц, коллегиально и через единую электронную систему", - объяснили в Минздраве.
С начала внедрения в Украине этой реформы:
"Если вы ранее подавали документы на МСЭК, ваше дело было передано в одно из медицинских учреждений", - рассказали украинцам в Минздраве.
При этом дела из одной МСЭК могли быть распределены между несколькими больницами (что нужно учитывать в случае дальнейшего поиска документов).
Информация о том, куда именно было передано то или иное дело, содержится в соответствующей таблице на сайте Минздрава.
"В ней указано, в какие учреждения здравоохранения переданы дела из каждой МСЭК", - отметили в министерстве.
У некоторых граждан может возникнуть потребность найти свое архивное дело:
В таком случае нужно воспользоваться этой таблицей (посмотреть, в какое медицинское учреждение было передано дело):
"Определите, в какой МСЭК дело было сформировано, и посмотрите, в какое заведение переданы дела этой комиссии", - уточнили в Минздраве.
В случае необходимости можно:
"Если вы не нашли свою МСЭК в таблице, воспользуйтесь таблицей с контактами областных военных администраций (ОВА). Позвоните в ОВА и уточните, в какое заведение было передано ваше дело", - посоветовали в Минздраве.
Напомним, закон, который предусматривал ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), президент Украины Владимир Зеленский подписал еще в конце прошлого года.
Недавно в Государственном бюро расследований сообщили, что проверяют более 2 600 медицинских дел чиновников из более чем 70 государственных органов. При этом уже отменено более 800 решений о назначении инвалидности.
