Куда вкладывать деньги во время войны и высокой инфляции: совет Марченко

Украинскую гривну на сегодня нужно вкладывать в военные облигации. Это позволит сохранить средства во время войны и высокой инфляции.

В частности, он отметил, что верит в гривну как в денежную единицу.

"Сейчас мы предлагаем по инструменту чуть длиннее 1 года - 16% (ставка по ОВГЗ, - ред.), это достаточно существенная компенсация. Я не уверен, что есть бизнес, который предложит больший заработок", - подчеркнул Марченко.

По его словам, депозитные счета тоже могут использоваться как инструмент хранения средств и как минимум частичного покрытия инфляции. Впрочем, рост ставок по депозитам по крайней мере в банках зависит от такой необходимости для финансовых учреждений.

"Банально повышать ставки, не понимая каким образом потом это отдавать, это для банков определенные риски. Банки не могут бесконечно наращивать пассивную базу, не имея при этом реальных инструментов, где и каким образом инвестировать этот ресурс", - пояснил министр.

Что касается кредитования банками, то Марченко говорит, что во время войны это может быть только за счет госпрограммы "5-7-9".

"Потому что все остальное кредитование фактически умерло. А после повышения учетной ставки Национальным банком о кредитовании вообще стоит забыть. Единственное, что может кредитовать - это программа "5-7-9", по которой правительство частично компенсирует процентные ставки", - убежден министр.

С начала войны, по его словам, по государственной программе профинансированы кредиты на 43 млрд гривен, где 70% ресурса получили сельскохозяйственные компании.

Что такое военные облигации

Военные облигации - это долговые ценные бумаги. Они нужны для получения средств для финансирования государства и армии в условиях войны. Украина на 100% гарантирует выплаты по таким бумагам.