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Куди вкладати гроші під час війни та високої інфляції: порада Марченка

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Київ, Понеділок 15 серпня 2022 07:05
Куди вкладати гроші під час війни та високої інфляції: порада Марченка Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

Українську гривню на сьогодні треба вкладати у військові облігації. Це дозволить зберегти кошти під час війни та високої інфляції.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Зокрема, він зазначив, що вірить у гривню як у грошову одиницю.

"Зараз ми пропонуємо по інструменту трохи довше 1 року - 16% (ставка за ОВДП, - ред.), це досить суттєва компенсація. Я не впевнений, що є бізнес, який запропонує більший заробіток", - підкреслив Марченко.

За його словами, депозитні рахунки теж можуть використовуватися як інструмент зберігання коштів і як мінімум часткового покриття інфляції. Втім, зростання ставок за депозитами принаймні в банках залежить від такої необхідності для фінансових установ.

"Банально підвищувати ставки, не розуміючи яким чином потім це віддавати, це для банків певні ризики. Банки не можуть нескінченно нарощувати пасивну базу, не маючи при цьому реальних інструментів, де і яким чином інвестувати цей ресурс", - пояснив міністр.

Що стосується кредитування банками, то Марченко каже, що під час війни це може бути тільки за рахунок держпрограми "5-7-9".

"Тому що все інше кредитування фактично померло. А після підвищення облікової ставки Національним банком про кредитування взагалі варто забути. Єдине, що може кредитувати - це програма "5-7-9", за якою уряд частково компенсує відсоткові ставки", - переконаний міністр.

З початку війни, за його словами, за державною програмою профінансовано кредити на 43 млрд гривень, де 70% ресурсу отримали сільськогосподарські компанії.

Що таке військові облігації

Військові облігації - це боргові цінні папери. Вони потрібні для отримання коштів для фінансування держави і армії в умовах війни. Україна на 100% гарантує виплати за такими паперами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчим часом військові облігації можна буде купити через додаток "Дія".

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Міністерство фінансів України Сергій Марченко
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