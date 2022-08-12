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Стало известно, какие еще услуги появятся в "Дії"

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Киев, Пятница 12 августа 2022 15:59
Стало известно, какие еще услуги появятся в "Дії" Фото: в приложении "Дія" появятся новые услуги (diia gov ua)
Автор: Юлия Бойко

В ближайшее время в приложении "Дія" появится целый ряд новых услуг, в том числе возможность получения государственной ипотеки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Как рассказал вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, помимо бета-тестирования пенсионных удостоверений и видов на жительство готовятся и новые услуги.

"Планируем возвращать в "Дію" услугу шеринга авто, которая называется "Надлежащий пользователь". Вместе с Минэкономики работаем над возможностью купить военные облигации в "Дії" и поддержать украинскую экономику. Также среди наших приоритетов в разработке - получение ипотеки от государства через "Дію", а также перевод документов на английский", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Дію" добавят возможность подать заявление о разрушенном жилье с 2014 года.

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