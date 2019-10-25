Кучма заявил о неспособности "формулы Штайнмайера" обеспечить мир на Донбассе

Второй президент Украины и представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма не считает "формулу Штайнмайера" - формулой мира. Об этом он заявил во время выступления в Чернигове, передает "Укринформ".

По его словам, "формула Штайнмайера" не способна обеспечить мир на Донбассе. Он также отметил, что на данный момент невозможно провести выборы в ОРДЛО без предварительного вывода войск, так как туда не поедут ни наблюдатели, ни журналисты.

"Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политическая или такая, а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся. Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать", - сказал Кучма.

Как отметил политик, восстановление мира на Донбассе в значительной степени зависит от лидеров европейских стран и США.

Напомним, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Ранее документ согласовали советники глав "нормандской четверки".

Также сообщалось, что в Германии пока не имеют точных дат проведения встречи в нормандском формате по решению ситуации на Донбассе. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, нормандская встреча пройдет лишь после разведения сил на трех участках.