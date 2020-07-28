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В Одесской области обстреляли автомобиль, введена спецоперация "Перехват"

Одесская область, Вторник 28 июля 2020 15:21
В Одесской области обстреляли автомобиль, введена спецоперация "Перехват"
Фото: место стрельбы (od .npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В результате стрельбы никто не пострадал

В Одесской области возле с. Визирка неизвестные обстреляли автомобиль. Правоохранители ввели специальную полицейскую операцию "Перехват".

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сейчас решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, на своей странице в Facebook лидер общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул написал, что на него покушались и опубликовал видео.

Щойно скоєно замах на мене. Дорогою з Южного. Чекаю на поліцію, подробиці згодом.

Опубліковано Дем'яном Ганулом Вівторок, 28 липня 2020 р.

По его словам, автомобиль, в котором он возвращался в Одессу из города Южный, обстреляли из травматического оружия. Стреляли из двух автомобилей - Toyota RAV 4 с киевскими регистрационными номерами и Mercedes на еврономерах.

Также эти автомобили, как утверждает Ганул, пытались "вытолкнуть" с трассы авто, в котором он передвигался.

Напомним, под Киевом неизвестный совершил прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль Тoyota Сamry, в котором был мужчина и его сын.

Кроме того, в Киеве на проспекте Гонгадзе, 32 в жилом доме произошла драка со стрельбой, в результате которой пострадали три человека.

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