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Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"

Люблин, Вторник 28 июля 2020 12:04
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Фото: переговоры (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Анастасия Рокитна

Это трехсторонняя платформа для политического, экономического и социального сотрудничества

В Польше министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы заявили о создании "Люблинского треугольника". Они основывают трехстороннюю платформу для политического, экономического и социального сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кроме того, стороны организуют консультации на уровне руководств МИД своих стран и образуют в министерствах иностранных дел должности представителей по вопросам сотрудничества в рамках "Люблинского треугольника".

Они будут проводить регулярные встречи, в частности на полях многосторонних мероприятий.

Опубліковано Dmytro Kuleba Вівторок, 28 липня 2020 р.

Сегодня министры проводили переговоры. Стороны подчеркивают важность диалога между тремя странами в парламентском измерении, особенно в пределах Парламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва.

Они призывают Россию вывести свои войска из тех частей Донецкой и Луганской областей Украины и подтверждают свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министры иностранных дел подтверждают желание углублять и расширять украинский-польско-литовское сотрудничество между вооруженными силами, обещают оказывать взаимную поддержку в борьбе против пандемии коронавируса.

Напомним, сегодня в Люблине были переговоры министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы.

Отметим, Украина пригласила Польшу для участия в платформе с деоккупации Крымского полуострова.

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