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Кучма прекращает работу в ТКГ

Киев, Вторник 28 июля 2020 13:02
Кучма прекращает работу в ТКГ
Фото: Леонид Кучма (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кучма больше не возглавляет украинскую делегацию на переговорах

Второй президент Украины Леонид Кучма уходит с должности главы украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Он возглавлял делегацию с июня 2019 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Сообщается, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Кучмой и поблагодарил его за работу во главе украинской делегации в ТКГ. На ней Зеленский отметил, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", - сказал Зеленский.

Со своей стороны Кучма отметил, что за последний год работа ТКГ была восстановлена ​​и значительно продвинулась.

Напомним, в мае Зеленский заявлял, что Кучма просил снять его с должности, так как ему было сложно работать в ТКГ после повышения представительства украинской стороны.

Это был второй приход Кучмы в Трехстороннюю контактную группу, Зеленский вернул его в переговорный процесс после того, как стал президентом.

До этого его привлекали к минскому процессу с июня 2014 по октябрь 2018 года.

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