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Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

Северодонецк, Вторник 28 июля 2020 15:26
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Об этом свидетельствует соответствующий указ главы государства

Президент Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке Луганской области. Глава государства создал ее на выполнение закона о ВГА.

Об этом свидетельствует соответствующий указ главы государства №297/2020.

"Образовать военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области", - указано в тексте документа.

Зеленский поручил командующему объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с ЗУ "О военно-гражданские администрации" мероприятия, связанные с образованием ВГА.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, ВГА - временный государственный орган при Службе безопасности Украины. Он действует в районе отпора вооруженной агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей, предназначен обеспечивать действие Конституции и законов Украины, а также обеспечивать безопасность и нормализацию жизнедеятельности населения, правопорядок и недопущение гуманитарной катастрофы.

Напомним, ранее глава государства подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Лисичанске.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2016 году пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом ликвидировал шесть ВГА в Донецкой области и две - в Луганской области.

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