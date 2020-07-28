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Албания и Болгария вернулись в "красную зону": Украина обновила свои списки

Киев, Вторник 28 июля 2020 15:27
Албания и Болгария вернулись в "красную зону": Украина обновила свои списки
Фото: обновился список стран "красной зоны" для путешественников (iev.aero)
Автор: РБК-Украина

Украина расширила список стран "красной зоны"

Украина расширила перечень стран "красной зоны" из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. В частности, в этот список вернулись популярные среди украинцев Албания, Болгария и Румыния.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 27 июля "красный список" Украины расширен до порядка 60 стран. В нем остаются США, Израиль, Черногория, Молдова, Россия, Португалия и Франция. Кроме того, по сравнению с редакцией списка от 16 июля в него снова вернулись Албания, Болгария и Румыния.

Фото: список стран "красной зоны"

В "зеленом списке" остаются Египет, Нидерланды, Чехия, Греция, Польша, Хорватия и ряд других стран.

Отметим, по прибытию из стран "красной зоны" необходимо проходить обсервацию или сдавать тесты на коронавирус.

Напомним, в середине июля Украина сократила "красный список" стран, исключив из него Албанию, Румынию, Болгарию, Сербию, Чехию и Египет.

Сокращение списка произошло после того, как Кабинет министров поднял критерий заболеваемости коронавирусом до 55 случаев на 100 тысяч населения.

Сегодня издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Европейский союз сократит "зеленый список" и еще как минимум на две недели оставит внешние границы закрытыми для туристов из третьих стран.

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