Кубу поглинув тотальний блекаут через енергетичну блокаду США

На Кубі 16 березня стався повний збій у роботі енергосистеми, що призвів до загальнонаціонального блекауту. Це перше масштабне відключення світла після фактичного припинення постачання нафти на острів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами державного оператора енергомереж, наразі тривають роботи з відновлення електропостачання на всій території країни.
Це черговий випадок масштабного відключення електроенергії на острові за останні роки.
Кубинська влада раніше неодноразово пов’язувала перебої з електропостачанням із економічними санкціями США.
Водночас критики наголошують, що причиною проблем є також тривалий брак інвестицій у занедбану енергетичну інфраструктуру країни.
Нагадаємо, 6 березня Дональд Трамп заявив, що Гавана нібито зацікавлена в укладенні угоди зі США та припустив, що Куба "скоро впаде". Він також заявив, що перед островом стоїть вибір між "дружнім поглинанням" або більш жорстким сценарієм.
13 березня президент Куби Мігель Діас-Канель уперше підтвердив, що влада країни веде переговори зі Сполученими Штатами на тлі економічної кризи та посиленого політичного тиску з боку адміністрації Трампа.
За словами Діас-Канеля, наслідки енергетичної блокади для країни "є колосальними".