Кубу поглотил тотальный блэкаут из-за энергетической блокады США

На Кубе 16 марта произошел полный сбой в работе энергосистемы, приведший к общенациональному блэкауту. Это первое масштабное отключение света после фактического прекращения поставок нефти на остров.
По словам государственного оператора энергосетей, сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения на всей территории страны.
В то же время он стал первым после фактического прекращения поставок нефти на Кубу.
Кубинские власти ранее неоднократно связывали перебои с электроснабжением с экономическими санкциями США.
В то же время критики отмечают, что причиной проблем является также длительная нехватка инвестиций в заброшенную энергетическую инфраструктуру страны.
Напомним, 6 марта Дональд Трамп заявил, что Гавана якобы заинтересована в заключении соглашения с США и предположил, что Куба "скоро упадет". Он также заявил, что перед островом стоит выбор между "дружественным поглощением" или более жестким сценарием.
13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель впервые подтвердил, что власти страны ведут переговоры с Соединенными Штатами на фоне экономического кризиса и усиленного политического давления со стороны администрации Трампа.
По словам Диас-Канеля, последствия энергетической блокады для страны "колоссальны".