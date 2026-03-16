Кубу поглотил тотальный блэкаут из-за энергетической блокады США

По словам государственного оператора энергосетей, сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения на всей территории страны.

Это очередной случай масштабного отключения электроэнергии на острове за последние годы. В то же время он стал первым после фактического прекращения поставок нефти на Кубу.

Кубинские власти ранее неоднократно связывали перебои с электроснабжением с экономическими санкциями США.

В то же время критики отмечают, что причиной проблем является также длительная нехватка инвестиций в заброшенную энергетическую инфраструктуру страны.