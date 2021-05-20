Кубраков назначен новым министром инфраструктуры: что о нем известно

Министерство инфраструктуры Украины возглавил Александр Кубраков. Руководитель "Укравтодора" сменил на посту Владислава Криклия. Кандидатуру Кубракова утвердили на голосовании Верховной рады 20 мая.
РБК-Украина собрало все, что известно о новом главе МИУ.
С ноября 2019 год Александр Кубраков возглавлял государственную автотранспортную службу "Укравтодор". Ранее - народный депутат Верховной рады IX созыва от "Слуги народа". Также занимался бизнесом в сфере IT и мобильной связи, был советником киевского мэра Виталия Кличко.
20 мая Верховная рада голосами 284 нардепов утвердила кандидатуру Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины. Днем ранее представление о его назначении внес в парламент глава Кабмина Денис Шмыгаль.
Кубраков Александр Николаевич родился 20 августа 1982 года в городе Першотравенск Днепропетровской области.
Получил диплом маркетолога в Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана. Также окончил краткосрочную программу в Harvard Kennedy School - один из факультетов Гарварда по подготовке специалистов в сферах госуправления и экономического развития.
После окончания университета Александр Кубраков работал по специальности - маркетинг-менеджером в компании "Приоком", затем - начальником управления стратегического маркетинга в банке "Финансы и кредит". С 2009 года до 2011-го возглавлял отдел маркетинга в компании "Киевстар".
Также Александр Кубраков стал сооснователем ООО "Еврокомунсервис" и ряда компаний под общим названием "Мисто для людей" (коммунальное обслуживание многоквартирных домов). Был руководителем ООО "Мисто для людей сервис", "Мисто для людей Киев".
Кубраков является экспертом в области информационных технологий. Принимал участие в реализации проекта"Домашний интернет" от Киевстар, проекта по внедрению мобильной сети 4G в Украине.
Александр Кубраков занимал пост исполнительного директора Ассоциации "IT Украины". До 2015 года был советником городского головы Киева по вопросам IT. С 2016 по 2019 руководил направлением IT и Telecom в экспертно-аналитическом центре "Офис эффективного регулирования" (BRDO).
В 2019 году Александр Кубраков принимал участие в выборах в Верховную раду IX созыва. Баллотировался под №30 списка "Слуги народа" как беспартийный и прошел в парламент.
Входил в состав комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым. Участвовал в разработке 16 законопроектов, 12 из которых были приняты. Автор законопроектов об аудите безопасности дорог, о внедрении целевой госпрограммы строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта дорог государственного и местного назначения.
3 декабря 2019 года сложил депутатские полномочия после победы в конкурсе на должность председателя государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор".
Во время его работы на посту руководителя "Укравтодора" стартовала реализация государственного проекта "Большая стройка". Как заявил сам Кубраков, в 2020 году Украина побила рекорд по количеству отремонтированных дорог за все время независимости.
В 2020 году Александр Кубраков задекларировал доход в размере 2,2 млн гривен, из них зарплата в "Укравтодоре"составила 609 тысяч гривен, еще 140 тысяч гривен - доход по отчуждению недвижимого имущества, остальная часть суммы - дивиденды компаний группы "Мисто для людей" и ООО "МДЛ центр биллинговой поддержки".
У Кубракова в собственности есть квартира в столице площадью 55,6 кв.м, также в его пользовании находится еще одна квартира в Киеве на 76 кв.м. В его декларации указаны автомобили BMW X4 2017 года стоимостью 1,47 млн гривен и Mazda 6 2013 (318 тысяч гривен).
На внеочередном заседании Верховной рады 18 мая большинство народных депутатов проголосовало за отставку министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия. Он возглавлял ведомство с 29 августа 2019 года.
14 мая Криклий написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. В тот же день стало известно, министра попросил уйти в отставку Владимир Зеленский.
Напомним, в Офисе президента пояснили причину этого решения допущенными "просчетами Мининфраструктуры в управлении отраслью", в частности в сфере железнодорожного транспорта, а также "скандалами в министерстве".
После чего во фракции "Слуга народа" назвали возможным кандидатом на должность нового министра инфраструктуры Александра Кубракова. По словам нардепа Евгении Кравчук, о его работе "абсолютно положительные отзывы".