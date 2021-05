Кубраков назначен новым министром инфраструктуры: что о нем известно

Кто такой Александр Кубраков

С ноября 2019 год Александр Кубраков возглавлял государственную автотранспортную службу "Укравтодор". Ранее - народный депутат Верховной рады IX созыва от "Слуги народа". Также занимался бизнесом в сфере IT и мобильной связи, был советником киевского мэра Виталия Кличко.

20 мая Верховная рада голосами 284 нардепов утвердила кандидатуру Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины. Днем ранее представление о его назначении внес в парламент глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Биография

Кубраков Александр Николаевич родился 20 августа 1982 года в городе Першотравенск Днепропетровской области.

Получил диплом маркетолога в Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана. Также окончил краткосрочную программу в Harvard Kennedy School - один из факультетов Гарварда по подготовке специалистов в сферах госуправления и экономического развития.

После окончания университета Александр Кубраков работал по специальности - маркетинг-менеджером в компании "Приоком", затем - начальником управления стратегического маркетинга в банке "Финансы и кредит". С 2009 года до 2011-го возглавлял отдел маркетинга в компании "Киевстар".

Также Александр Кубраков стал сооснователем ООО "Еврокомунсервис" и ряда компаний под общим названием "Мисто для людей" (коммунальное обслуживание многоквартирных домов). Был руководителем ООО "Мисто для людей сервис", "Мисто для людей Киев".

Кубраков является экспертом в области информационных технологий. Принимал участие в реализации проекта"Домашний интернет" от Киевстар, проекта по внедрению мобильной сети 4G в Украине.

Александр Кубраков занимал пост исполнительного директора Ассоциации "IT Украины". До 2015 года был советником городского головы Киева по вопросам IT. С 2016 по 2019 руководил направлением IT и Telecom в экспертно-аналитическом центре "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

Карьера в политике

В 2019 году Александр Кубраков принимал участие в выборах в Верховную раду IX созыва. Баллотировался под №30 списка "Слуги народа" как беспартийный и прошел в парламент.

Входил в состав комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым. Участвовал в разработке 16 законопроектов, 12 из которых были приняты. Автор законопроектов об аудите безопасности дорог, о внедрении целевой госпрограммы строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта дорог государственного и местного назначения.

3 декабря 2019 года сложил депутатские полномочия после победы в конкурсе на должность председателя государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор".

Во время его работы на посту руководителя "Укравтодора" стартовала реализация государственного проекта "Большая стройка". Как заявил сам Кубраков, в 2020 году Украина побила рекорд по количеству отремонтированных дорог за все время независимости.

В 2020 году Александр Кубраков задекларировал доход в размере 2,2 млн гривен, из них зарплата в "Укравтодоре"составила 609 тысяч гривен, еще 140 тысяч гривен - доход по отчуждению недвижимого имущества, остальная часть суммы - дивиденды компаний группы "Мисто для людей" и ООО "МДЛ центр биллинговой поддержки".

У Кубракова в собственности есть квартира в столице площадью 55,6 кв.м, также в его пользовании находится еще одна квартира в Киеве на 76 кв.м. В его декларации указаны автомобили BMW X4 2017 года стоимостью 1,47 млн гривен и Mazda 6 2013 (318 тысяч гривен).

Кубраков сменил Криклия на посту главы Мининфраструктуры

На внеочередном заседании Верховной рады 18 мая большинство народных депутатов проголосовало за отставку министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия. Он возглавлял ведомство с 29 августа 2019 года.

14 мая Криклий написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. В тот же день стало известно, министра попросил уйти в отставку Владимир Зеленский.