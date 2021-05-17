В "Слуге народа" прокомментировали причины перестановок в Кабмине

На этой неделе Верховная рада будет рассматривать вопрос увольнения сразу трех министров - инфраструктуры Владислава Криклия, экономики Игоря Петрашко и здравоохранения Максима Степанова. В "Слуге народа" прокомментировали причины перестановок в правительстве.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров".

По словам заместителя главы фракции СН Евгении Кравчук, депутаты не видели каких-либо прорывных идей от Петрашко, которые необходимы для укрепления экономики. Вместо него могут назначить нынешнего главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

"Многие мои коллеги характеризуют Любченко как системного менеджера, у которого есть визионерское видение. Он наладил хорошую работу в своем ведомстве. Сейчас и таможня, и налоговая служба показывают перевыполнение плана. Думаю, он может себя реализовать в более широком масштабе", - отметила Кравчук.

Она отметила, что Криклий и Петрашко работали во время пандемии и экономического падения и во фракции однозначно благодарны им. Однако Кравчук считает, что сейчас нужно сделать акцент на экономическом росте.

"Для этого нужны не просто менеджеры в конкретной сфере. Логично, что на эти должности приглашают людей, которые уже зарекомендовали себя. Кубраков и Любченко должны стать усилением правительственной команды", – отметила Евгения Кравчук.

Относительно Степанова, в "Слуге народа" считают, что он недоработал, о чем, по словам Кравчук, свидетельствует то, что постановление об увольнении нынешнего главы Минздрава подал сам премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это тоже о многом говорит - когда руководитель считает, что его подчиненный недоработал. Большинство членов профильного комитета выступают за отставку Степанова. Я однозначно буду руководствоваться и их мнением и поддержу отставку", - рассказала Кравчук.

По оценке замглавы монобольшинства, голосов за отставку Криклия и Петрашко должно хватить. Что касается Степанова, то его судьбу еще будут обсуждать на вечернем заседании.