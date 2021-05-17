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У Зеленского оценили работу Криклия и Петрашко

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 09:29
У Зеленского оценили работу Криклия и Петрашко Фото: министры экономики и инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Офисе президента Украины оценили работу министров инфраструктуры и экономики Владислава Криклия и Игоря Петрашко. Мининфраструктуры допустило "просчеты в управлении отраслью", в частности в сфере железнодорожного транспорта.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина советник главы ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк, говорится в материале "Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров".

Подоляк объяснил, что по Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства ощущался определенный дефицит инициатив, в том числе в вопросах защиты украинской промышленности и предпринимателей во время коронакризиса.

"Были и претензии со стороны парламентариев относительно недостаточной коммуникации с министерством", - сказал он изданию.

У Зеленского рассказали, что Мининфраструктуры допустило "просчеты в управлении отраслью", в частности в сфере железнодорожного транспорта, а также были "скандалы, связанные с министерством".

"Нужно активизировать некоторые процессы, сделать работу министерств более инициативной", - пояснил Подоляк.

РБК-Украина писало, что Криклия и Петрашко попросил уйти в отставку президент.

Кроме того, министру здравоохранения Максиму Степанову предлагали уйти в отставку по собственному желанию.

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