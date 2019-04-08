Кубив рассказал, что поможет Украине войти в ТОП-50 Doing Business

Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив рассказал, что поможет Украине войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business. Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает "Укринформ".

По его словам, в этом поможет малая приватизация и прозрачная аренда коммунального и госимущества.

"Мы понимаем, что для того, чтобы вывести страну в ТОП-50 легкости ведения бизнеса, нам нужно запустить прозрачную аренду государственного коммунального имущества и продать около 15 тысяч объектов малой приватизации", - сообщил глава МЭРТ.

Напомним, ранее Кубив призвал Верховную раду принять закон о легкости ведения бизнеса. По его словам, законопроект уже готов к рассмотрению в сессионном зале. "Призываю как можно быстрее рассмотреть и принять правительственный законопроект о легкости ведения бизнеса. Ведь рейтинги и возможности мы должны сделать до 1 мая", - подчеркивал первый вице-премьер.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце марта правительство приняло постановление, которое облегчает условия ведения бизнеса и повысит позиции Украины в рейтинге Doing Business. Так, документ упрощает процесс приведения существующих уставов ООО в соответствие с законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Подчеркнем также, Украина поднялась в Рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business - 2019) Всемирного банка на пять пунктов до 71 места.