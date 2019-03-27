ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин принял постановление, которое повысит позиции Украины в рейтинге Doing Business

Новости » Экономика    27.03.2019 - 13:36
Кабмин принял постановление, которое повысит позиции Украины в рейтинге Doing Business
Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач, РБК-Украина)

В правительстве обещают перерегистрацию ООО за три минуты

Кабинет министров Украины принял постановление, которое облегчает условия ведения бизнеса и повысит позиций Украины в рейтинге Doing Business. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли в Facebook.

Как отмечается в сообщении, постановление упрощает процесс приведения существующих уставов ООО в соответствие с законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

"Благодаря этому регистрация ООО будет составлять три минуты, а учредители смогут онлайн выбирать тот тип устава, который им подходит", - заявили в МЭРТ.

Кроме того, постановление вводит единый и прозрачный порядок присвоения почтовых адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества, поскольку до настоящего времени в законодательном поле Украины отсутствовала четко определенная процедура предоставления адресов готовым объектам строительства.

Постановление также позволяет банкам получать информацию из государственных реестров в отношении лиц, которые обращаются для получения кредитов, запускает новый электронный сервис для регистрации готовности объекта строительства к эксплуатации, совершенствует экологический контроль, упрощает импорт автозапчастей.

Кабмин принял постановление, которое повысит позиции Украины в рейтинге Doing Business

Напомним, Украина поднялась в Рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business - 2019) Всемирного банка на пять пунктов до 71 места.

Отметим, что в 2018 году Украина заняла 83-е место из 140 в ежегодном Рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (WEF), поднявшись по сравнению с 2017 годом на шесть пунктов.

Кабмин одобрил и направил Раде отчет о бюджете 2018 Кабмин сократил полномочия набсовета "Нафтогаза"
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныDoing Businessбизнес
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь