ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин призывает Раду принять закон о легкости ведения бизнеса

Новости » Экономика    08.04.2019 - 16:48
Кабмин призывает Раду принять закон о легкости ведения бизнеса
Фото: Степан Кубив (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кубив также призвал нардепов рассмотреть ряд законов по промышленному безвизу с ЕС

Первый вице-премьер-министр Украины, глава МЭРТ Степан Кубив призвал Верховную раду принять закон о легкости ведения бизнеса. Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, законопроект уже готов к рассмотрению в сессионном зале.

"Призываю как можно быстрее рассмотреть и принять правительственный законопроект о легкости ведения бизнеса. Ведь рейтинги и возможности мы должны сделать до 1 мая", - сообщил Кубив.

Вице-премьер добавил, что Рада должна также рассмотреть ряд законопроектов по промышленному безвизу с Европейским союзом.

"Призываю внести (в повестку дня, - ред.) соответственно законопроекты по децентрализации, о евроинтеграционных инициативах, по содействию предпосылкам заключения промышленного безвиза с Европейским союзом и создания условий для внедрения в Украине политики НАТО в сфере военной стандартизации", - подчеркнул Кубив.

Напомним, в конце марта Кабмин принял постановление, которое облегчает условия ведения бизнеса и повысит позиции Украины в рейтинге Doing Business. Отметим, постановление упрощает процесс приведения существующих уставов ООО в соответствие с законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Как писало РБК-Украина ранее, Украина поднялась в Рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business - 2019) Всемирного банка на пять пунктов до 71 места.

В Кабмине предлагают разрешить не выходить на работу при задержках зарплаты Кабмин принял еще одно решение для запуска верификации соцвыплат
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныСтепан Кубивбизнес
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь