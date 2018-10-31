Украина поднялась в рейтинге Doing Business на пять пунктов

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Украина находится на 71 месте в рейтинге Всемирного банка

Украина поднялась в Рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business) Всемирного банка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Всемирного банка.

Напомним, в 2018 году Украина заняла 50-е место из 157 в новом Рейтинге человеческого капитала Всемирного банка (Human Capital Index). Индекс человеческого капитала - это часть Human Capital Project. Он оценивает будущий объем человеческого ресурса (знаний, навыков и здоровья), который рожденные сегодня дети будут иметь к моменту достижения 18-летнего возраста. Индекс включает в себя такие данные, как детская смертность, количество лет обучения и его результаты.

Отметим, что в 2018 году Украина заняла 83-е место из 140 в ежегодном Рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (WEF), поднявшись по сравнению с 2017 годом на шесть пунктов