ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кубив рассказал, что поможет Украине войти в ТОП-50 Doing Business

Новости » Экономика    08.04.2019 - 17:24
Кубив рассказал, что поможет Украине войти в ТОП-50 Doing Business
Фото: Степан Кубив (Виталий Носач/РБК-Украина)

Одно из необходимых условий - запуск прозрачной аренды госимущества

Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив рассказал, что поможет Украине войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business. Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает "Укринформ".

По его словам, в этом поможет малая приватизация и прозрачная аренда коммунального и госимущества.

"Мы понимаем, что для того, чтобы вывести страну в ТОП-50 легкости ведения бизнеса, нам нужно запустить прозрачную аренду государственного коммунального имущества и продать около 15 тысяч объектов малой приватизации", - сообщил глава МЭРТ.

Напомним, ранее Кубив призвал Верховную раду принять закон о легкости ведения бизнеса. По его словам, законопроект уже готов к рассмотрению в сессионном зале. "Призываю как можно быстрее рассмотреть и принять правительственный законопроект о легкости ведения бизнеса. Ведь рейтинги и возможности мы должны сделать до 1 мая", - подчеркивал первый вице-премьер.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце марта правительство приняло постановление, которое облегчает условия ведения бизнеса и повысит позиции Украины в рейтинге Doing Business. Так, документ упрощает процесс приведения существующих уставов ООО в соответствие с законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Подчеркнем также, Украина поднялась в Рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business - 2019) Всемирного банка на пять пунктов до 71 места.

Кабмин призывает Раду принять закон о легкости ведения бизнеса ФГИ за квартал выполнил годовой план по приватизации на 1%
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Степан КубивDoing Businessприватизация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь