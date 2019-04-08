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Кубів розповів, що допоможе Україні війти в ТОП-50 Doing Business

Новини » Економіка    08.04.2019 - 17:24
Кубів розповів, що допоможе Україні війти в ТОП-50 Doing Business
Фото: Степан Кубів (Віталій Носач/РБК-Україна)

Одна з необхідних умов - запуск прозорої оренди держмайна

Перший віце-прем’єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів розповів, що допоможе Україні увійти в ТОП-50 рейтингу Doing Business. Про це він сказав на прес-конференції, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, у цьому допоможе мала приватизація та прозора оренда комунального та держмайна.

"Ми розуміємо, що для того, щоб вивести країну в ТОП-50 легкості ведення бізнесу, нам потрібно запустити прозору оренду державного комунального майна і продати близько 15 тисяч об’єктів малої приватизації", - поінформував глава МЕРТ.

Нагадаємо, раніше Кубів закликав Верховну раду прийняти закон про легкість ведення бізнесу. За його словами, законопроект уже готовий до розгляду в сесійній залі. "Закликаю якомога швидше розглянути і прийняти урядовий законопроект про легкість ведення бізнесу. Адже рейтинги і можливості ми повинні зробити до 1 травня", - підкреслював перший віце-прем'єр.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці березня уряд прийняв постанову, яка полегшує умови ведення бізнесу і підвищить позиції України в рейтингу Doing Business. Так, документ спрощує процес приведення існуючих статутів ТОВ у відповідність до закону "Про товариства з обмеженою відповідальністю".

Підкреслимо також, Україна піднялася у Рейтингу легкості ведення бізнесу (Doing Business - 2019) Світового банку на п'ять пунктів до 71 місця.

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