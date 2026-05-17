ua en ru
Вс, 17 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Куба закупила сотни дронов, которыми может атаковать США, - Axios

18:58 17.05.2026 Вс
2 мин
Какие цели в США могут атаковать кубинские дроны?
aimg Константин Широкун
Куба закупила сотни дронов, которыми может атаковать США, - Axios Фото: Куба закупила сотни дронов, которыми может атаковать США (defence-ua.com)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Куба закупила 300 ударных дронов, которые может направить на базы Соединенных Штатов. Среди экспортеров дронов на Кубу могут быть Россия и Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Читайте также: США и Куба готовят прорыв? Директор ЦРУ прибыл в Гавану

Как сообщает издание со ссылкой на секретные разведданные, Куба закупила более 300 военных беспилотников и недавно начала обсуждать возможность их применения для атак на американскую базу в Гуантанамо и город Ки-Уэст в штате Флорида, расположенный примерно в 150 км к северу от Гаваны.

Источник издания также сообщил, что весной кубинские власти обращались к России и Ирану с запросом на дополнительные поставки дронов и военного оборудования.

Такие данные разведки вызывают серьезное беспокойство в Вашингтоне, где Кубу рассматривают как потенциальную угрозу. По словам высокопоставленного чиновника, которого цитирует Axios, это может стать основанием для "военного реагирования".

В четверг директор ЦРУ Джон Рэтклифф также недавно посетил Кубу и жестко предупредил местные власти, что остров больше не может быть "платформой для противников, которые пытаются продвигать враждебные интересы в Западном полушарии", сообщил один из представителей ЦРУ.

Ситуация на Кубе

Напомним, ранее мы писали, что в Гаване начались протесты из-за тотальных блэкаутов, которые стали следствием морской блокады острова со стороны США. На Кубе полностью закончилась нефть и теперь медики отменяют операции, распределение продовольствия тормозится, а мусор не вывозится, из-за чего есть риск возникновения эпидемий инфекционных заболеваний.

Также США начали странную активность возле Кубы - запустили массовую воздушную разведку. Аналитики уже провели параллели между этим, и событиями в Венесуэле и Иране.

Также президент США Дональд Трамп нажал на канадцев, в результате чего Куба останется без никеля. Горнодобывающая компания Sherritt покидает Остров свободы, что нанесет еще один удар по экономике страны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Куба Miltech Дрони
Новости
Зеленский об атаке на Москву: вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны
Зеленский об атаке на Москву: вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата