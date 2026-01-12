Куба відкинула заклики Трампа до угоди: ніхто не диктуватиме нам умови

Президент Куби заявив, що зовнішній тиск є неприйнятним для його країни.

За його словами, Куба є вільною та суверенною державою, якій ніхто не має права нав'язувати рішення.

"Куба - незалежна і суверенна країна. Ніхто не буде диктувати нам, що робити", - наголосив президент, додавши, що ті, хто перетворює будь-що на бізнес, зокрема й людські життя, не мають морального права повчати Гавану.

У Міністерстві закордонних справ Куби заявили, що країна, як і будь-яка інша держава, має повне право імпортувати паливо з тих ринків, які готові його постачати, та самостійно розвивати торговельні відносини без зовнішнього втручання чи тиску.

Своєю чергою міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес підкреслив, що Гавана не отримує і ніколи не отримувала фінансової чи матеріальної вигоди за надання безпекових послуг будь-яким країнам.

Він додав, що на відміну від США, Куба не застосовує практики найманства, шантажу чи військового тиску у міжнародних відносинах.