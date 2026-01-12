Куба відкинула заклики Трампа до угоди: ніхто не диктуватиме нам умови

Президент Куби Мігель Діас-Канель жорстко відреагував на заклики президента США Дональда Трампа до укладення угоди з Вашингтоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Мігеля Діас-Канеля в соцмережі Х.
Президент Куби заявив, що зовнішній тиск є неприйнятним для його країни.
За його словами, Куба є вільною та суверенною державою, якій ніхто не має права нав'язувати рішення.
"Куба - незалежна і суверенна країна. Ніхто не буде диктувати нам, що робити", - наголосив президент, додавши, що ті, хто перетворює будь-що на бізнес, зокрема й людські життя, не мають морального права повчати Гавану.
У Міністерстві закордонних справ Куби заявили, що країна, як і будь-яка інша держава, має повне право імпортувати паливо з тих ринків, які готові його постачати, та самостійно розвивати торговельні відносини без зовнішнього втручання чи тиску.
Своєю чергою міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес підкреслив, що Гавана не отримує і ніколи не отримувала фінансової чи матеріальної вигоди за надання безпекових послуг будь-яким країнам.
Він додав, що на відміну від США, Куба не застосовує практики найманства, шантажу чи військового тиску у міжнародних відносинах.
Нагадаємо, 11 січня президент США Дональд Трамп знову виступив з погрозами на адресу Куби. Зокрема він заявив, що на острів більше не потраплять "нафта та гроші", а також висунув Гавані вимогу "укласти угоду, поки не пізно".
У соцмережі Truth Social він написав, що Куба багато років жила за рахунок великої кількості нафти та грошей з Венесуели. Натомість "надавала "послуги безпеки" двом останнім венесуельським диктаторам".
Як повідомлялось, 3 січня США провели масштабну спецоперацію у Венесуелі, резулоьтатом якої стало затримання диктатора країни Ніколаса Мадуро.
У день проведення операції Трамп натякнув, що після Венесуели наступною може стати Куба. При цьому він запевнив, що військових дій проти Куби нібито не розглядає. А у Державному департаменті США різко висловилися про кубинський уряд, назвавши його "великою проблемою".