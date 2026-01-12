Куба отвергла призывы Трампа к соглашению: никто не будет диктовать нам условия

Президент Кубы заявил, что внешнее давление неприемлемо для его страны.

По его словам, Куба является свободным и суверенным государством, которому никто не имеет права навязывать решения.

"Куба - независимая и суверенная страна. Никто не будет диктовать нам, что делать", - подчеркнул президент, добавив, что те, кто превращает что-либо в бизнес, в том числе и человеческие жизни, не имеют морального права поучать Гавану.

В Министерстве иностранных дел Кубы заявили, что страна, как и любое другое государство, имеет полное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его поставлять, и самостоятельно развивать торговые отношения без внешнего вмешательства или давления.

В свою очередь министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес подчеркнул, что Гавана не получает и никогда не получала финансовой или материальной выгоды за предоставление услуг по безопасности любым странам.

Он добавил, что в отличие от США, Куба не применяет практики наемничества, шантажа или военного давления в международных отношениях.