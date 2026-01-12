Куба отвергла призывы Трампа к соглашению: никто не будет диктовать нам условия

Президент Кубы Мигель Диас-Канель жестко отреагировал на призывы президента США Дональда Трампа к заключению соглашения с Вашингтоном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Мигеля Диас-Канеля в соцсети Х.
Президент Кубы заявил, что внешнее давление неприемлемо для его страны.
По его словам, Куба является свободным и суверенным государством, которому никто не имеет права навязывать решения.
"Куба - независимая и суверенная страна. Никто не будет диктовать нам, что делать", - подчеркнул президент, добавив, что те, кто превращает что-либо в бизнес, в том числе и человеческие жизни, не имеют морального права поучать Гавану.
В Министерстве иностранных дел Кубы заявили, что страна, как и любое другое государство, имеет полное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его поставлять, и самостоятельно развивать торговые отношения без внешнего вмешательства или давления.
В свою очередь министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес подчеркнул, что Гавана не получает и никогда не получала финансовой или материальной выгоды за предоставление услуг по безопасности любым странам.
Он добавил, что в отличие от США, Куба не применяет практики наемничества, шантажа или военного давления в международных отношениях.
Напомним, 11 января президент США Дональд Трамп снова выступил с угрозами в адрес Кубы. В частности он заявил, что на остров больше не попадут "нефть и деньги", а также выдвинул Гаване требование "заключить сделку, пока не поздно".
В соцсети Truth Social он написал, что Куба много лет жила за счет большого количества нефти и денег из Венесуэлы. Зато "предоставляла "услуги безопасности" двум последним венесуэльским диктаторам".
Как сообщалось, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, резулоьтатом которой стало задержание диктатора страны Николаса Мадуро.
В день проведения операции Трамп намекнул, что после Венесуэлы следующей может стать Куба. При этом он заверил, что военных действий против Кубы якобы не рассматривает. А в Государственном департаменте США резко высказались о кубинском правительстве, назвав его "большой проблемой".