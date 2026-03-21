Куба відмовилася обговорювати зміну влади зі США, - заява МЗС

Заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо заявив, що Гавана не розглядає можливості обговорення зі США питань, пов'язаних із політичною системою країни і посадою президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters .

Жорстка позиція щодо питання влади

Кубинська сторона чітко окреслила межі діалогу з Вашингтоном. За словами Фернандеса де Коссіо, будь-які теми, що стосуються внутрішнього політичного устрою країни, не підлягають обговоренню.

"Політична система Куби не підлягає переговорам, і, звісно, ні президент, ні посада будь-якого чиновника не є предметом обговорення зі Сполученими Штатами".

Реакція на чутки про угоду

Раніше в медіа поширювалася інформація про можливі переговори між США і Кубою, в рамках яких нібито розглядався варіант економічної угоди.

Передбачалося, що пом'якшення санкцій могло бути пов'язане зі змінами в керівництві країни.

Однак у Гавані такі припущення фактично спростували, підкресливши, що подібні умови не обговорюються.

Про що готові говорити сторони

Водночас Куба підтвердила, що контакти з американською стороною тривають. Як зазначив представник МЗС, сторони дійсно можуть обговорювати низку складних, але взаємно важливих питань.

Йдеться, зокрема, про торговельні відносини та фінансові претензії, які залишаються предметом переговорів між двома країнами.