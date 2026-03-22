Куба вдруге за тиждень оголосила про масштабний блекаут: понад 10 млн людей без світла

Міністерство енергетики Куби в суботу ввечері, 21 березня, заявило про чергове відключення електроенергії по всьому острову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"О 18:32 (за місцевим часом) відбулося повне відключення Національної електроенергетичної системи. Задіяні протоколи з відновлення її функціонування", - заявили в міністерстві.

Унаслідок інциденту понад 10 млн осіб залишилися без світла. Незадовго до цього державна енергетична кампанія країни заявила, що очікує на дефіцит електроенергії в розмірі 1,7 мегавата в найпіковіший період у суботу ввечері.

Зазначимо, що Куба все ще відновлювалася після того, як США почали блокувати постачання нафти з Венесуели на початку цього року.

CNN зазначає, що нестача нафти з Мексики та Венесуели практично повністю зупинила туризм на острівці, порушила освітній процес, скоротила роботу лікарень і не дає змоги фермерам доставляти свою продукцію на ринок.