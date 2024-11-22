Яку зброю США можуть передати Україні до кінця строку Байдена: думка експерта
Після заяв про надання протипіхотних мін та дозволу на удари вглиб Росії Україні можуть бути надані інші далекобійні засоби, зокрема, для літаків F-16.
Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в коментарі РБК-Україна.
За його словами, ті ж самі ракети ATACMS іншої модифікації ніж є в нас, зокрема зі збільшеною дальністю до 300 кілометрів. Якщо їх ще не передали звісною, могли б бути надані Україні наступними.
"Але напевно в першу чергу після ATACMS нас цікавить ракетне озброєння класу повітря-земля та повітря-повітря до літаків F-16. Тут мова останнім часом йде про ракету AGM-158 JASSM", - сказав Жмайло.
Зокрема, командувач збройних сил США в Європі Крістофер Каволі склав список американської зброї, яка допомогла б Україні у війні проти РФ, до нього увійшли AGM-158 JASSM. У вересні цього року джерела видання Reuters серед американських чиновників, заявляли, що США близькі до надання Україні крилатих ракет JASSM.
"AGM-158 JASSM - це крилата ракета класу повітря-земля. Ракети сімейства JASSM стоять на озброєнні Сполучених Штатів та декількох інших країн блоку НАТО і найближчих союзників. Вага її бойової частини - 450 кг, дальність ураження базової версії становить 360 кілометрів, а ER-версії - 980. Якщо врахувати загальну "інвентаризацію" всіх закупівель ракет JASSM, то ця кількість може сягати аж 12 тисяч одиниць", - зазначив експерт.
На думку Жмайла, ймовірність, що постачання буде затягуватися через пертурбації в Пентагоні - низька.
"Навряд чи таке можливо з точки зору американського законодавства. Гроші на допомогу Україні були вже виділені конгресом. Надання допомоги це фактично пряме рішення Джо Байдена. Спираючись на повідомлення з Білого дому можна стверджувати, що США планують витрати всі кошти що залишились на допомогу Україні", - підкреслив він.
США зобов'язалися виділити Україні військову допомогу на 7,1 млрд за програмою PDA і 2,2 млрд за програмою USAID до кінця повноважень Байдена 20 січня.
"Нас більше цікавить PDA, тому що це постачання готової зброї зі складів, і приїде вона набагато раніше, ніж замовлена у виробництво за програмою USAID. Після останнього пакету із 7,1 млрд залишилося 6,8 млрд. І є 8 тижнів на їхнє використання в потребах України", - зазначив Жмайло.
Щодо затягування поставок з боку тих у Пентагоні, хто уже орієнтується на Трампа, таке теж навряд чи можливе.
"За останніми повідомленнями в ЗМІ Трамп навряд чи має багато високопоставлених союзників серед керівництва Пентагону. В іншому разі він би не планував масштабних чисток у відомстві після свого повернення на пост президента", - резюмував Жмайло.
Допомога Україні від США
1 листопада міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про надання нового пакета допомоги Україні. Попередній пакет було передано у відповідь на перекидання північнокорейських військових до Росії, зокрема в Курську область.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що США у період із жовтня по грудень планують передати Україні низку військових пакетів вартістю від 500 до 750 мільйонів доларів.
20 листопада Сполучені Штати оголосили про черговий пакет військової допомоги для України. Загальна вартість озброєння складе 275 мільйонів доларів.
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