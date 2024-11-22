Какое оружие США могут передать Украине до конца срока Байдена: мнение эксперта

После заявлений о предоставлении противопехотных мин и разрешения на удары вглубь России Украине могут быть предоставлены другие дальнобойные средства, в частности, для самолетов F-16.

Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в комментарии РБК-Украина.

По его словам, те же ракеты ATACMS другой модификации чем у нас, в частности с увеличенной дальностью до 300 километров. Если их еще не передали извесной, могли бы быть предоставлены Украине следующими.

"Но наверное в первую очередь после ATACMS нас интересует ракетное вооружение класса воздух-земля и воздух-воздух к самолетам F-16. Здесь речь в последнее время идет о ракете AGM-158 JASSM", - сказал Жмайло.

В частности, командующий вооруженных сил США в Европе Кристофер Каволи составил список американского оружия, которое помогло бы Украине в войне против РФ, в него вошли AGM-158 JASSM. В сентябре этого года источники издания Reuters среди американских чиновников, заявляли, что США близки к предоставлению Украине крылатых ракет JASSM.

"AGM-158 JASSM - это крылатая ракета класса воздух-земля. Ракеты семейства JASSM стоят на вооружении Соединенных Штатов и нескольких других стран блока НАТО и ближайших союзников. Вес ее боевой части - 450 кг, дальность поражения базовой версии составляет 360 километров, а ER-версии - 980. Если учесть общую "инвентаризацию" всех закупок ракет JASSM, то это количество может достигать аж 12 тысяч единиц", - отметил эксперт.

По мнению Жмайло, вероятность, что поставки будут затягиваться из-за пертурбаций в Пентагоне - низкая.

"Вряд ли такое возможно с точки зрения американского законодательства. Деньги на помощь Украине были уже выделены конгрессом. Оказание помощи это фактически прямое решение Джо Байдена. Опираясь на сообщения из Белого дома можно утверждать, что США планируют потратить все оставшиеся средства на помощь Украине", - подчеркнул он.

США обязались выделить Украине военную помощь на 7,1 млрд по программе PDA и 2,2 млрд по программе USAID до конца полномочий Байдена 20 января.

"Нас больше интересует PDA, потому что это поставки готового оружия со складов, и приедет оно гораздо раньше, чем заказанное в производство по программе USAID. После последнего пакета из 7,1 млрд осталось 6,8 млрд. И есть 8 недель на их использование в потребностях Украины", - отметил Жмайло.

Что касается затягивания поставок со стороны тех в Пентагоне, кто уже ориентируется на Трампа, такое тоже вряд ли возможно.

"По последним сообщениям в СМИ Трамп вряд ли имеет много высокопоставленных союзников среди руководства Пентагона. В противном случае он бы не планировал масштабных чисток в ведомстве после своего возвращения на пост президента", - резюмировал Жмайло.