UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Яку активність фіксують в Білорусі і чи є загроза для України: що кажуть у ДПСУ

18:28 04.05.2026 Пн
2 хв
Чи є наразі ворожі угрупування у сусідній державі?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Андрій Демченко (mediacenter.org.ua)

Україна фіксує розвиток військової логістики та інфраструктури в Білорусі, яка в майбутньому може бути використана у координації з РФ.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на День.LIVE.

Читайте також: Мобілізація в РФ: як Кремль приховує посилення призову та до чого тут Білорусь

За словами представника прикордонної служби, йдеться про розбудову маршрутів та об'єктів, які потенційно посилюють військові можливості сусідньої країни. Ці ресурси в перспективі можуть застосовуватися у спільних діях з російськими військами.

Попри роботи з облаштування інфраструктури, наразі країна-агресорка не тримає в Білорусі угруповань, здатних на пряме вторгнення. Проте відповідні інфраструктурні можливості зберігаються.

Демченко наголосив, що Україна проводить постійний моніторинг обстановки. Розвідка та ДПСУ відстежують будь-які зміни, щоб бути готовими до ймовірних провокацій або інших ворожих сценаріїв поблизу державного кордону.

Загроза з боку Білорусі

Нагадаємо, у суботу, 2 травня, президент Володимир Зеленський заявив, що на кордоні України та Білорусі була помічена "специфічна" активність з боку білорусів. За його словами, держава все контролює і у разі чого готова реагувати.

Тоді ж ситуацію прокоментував і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він переконаний, що з боку Білорусі максимум що може бути - це дрібні провокації.

Крім того, Зеленський нещодавно говорив, що у росіян дуже багато хворих в фантастичних ідей, і додав, що Україна не хоче, щоб Білорусь була втягнута в них.

Зазначимо, 2 травня до України з території Білорусі залетіла повітряна куля. Фактично вона була ретранслятором для того, щоб посилювати сигнал для повітряних засобів ураження, які РФ використовує під час обстрілів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаБілорусьДПСУ