Яку активність фіксують в Білорусі і чи є загроза для України: що кажуть у ДПСУ

За словами представника прикордонної служби, йдеться про розбудову маршрутів та об'єктів, які потенційно посилюють військові можливості сусідньої країни. Ці ресурси в перспективі можуть застосовуватися у спільних діях з російськими військами.

Попри роботи з облаштування інфраструктури, наразі країна-агресорка не тримає в Білорусі угруповань, здатних на пряме вторгнення. Проте відповідні інфраструктурні можливості зберігаються.

Демченко наголосив, що Україна проводить постійний моніторинг обстановки. Розвідка та ДПСУ відстежують будь-які зміни, щоб бути готовими до ймовірних провокацій або інших ворожих сценаріїв поблизу державного кордону.

Загроза з боку Білорусі

Нагадаємо, у суботу, 2 травня, президент Володимир Зеленський заявив, що на кордоні України та Білорусі була помічена "специфічна" активність з боку білорусів. За його словами, держава все контролює і у разі чого готова реагувати.

Тоді ж ситуацію прокоментував і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він переконаний, що з боку Білорусі максимум що може бути - це дрібні провокації.