Какую активность фиксируют в Беларуси и есть ли угроза для Украины: что говорят в ГПСУ

Украина фиксирует развитие военной логистики и инфраструктуры в Беларуси, которая в будущем может быть использована в координации с РФ.
Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на День.LIVE.
По словам представителя пограничной службы, речь идет о развитии маршрутов и объектов, которые потенциально усиливают военные возможности соседней страны. Эти ресурсы в перспективе могут применяться в совместных действиях с российскими войсками.
Несмотря на работы по обустройству инфраструктуры, пока страна-агрессор не держит в Беларуси группировок, способных на прямое вторжение. Однако соответствующие инфраструктурные возможности сохраняются.
Демченко отметил, что Украина проводит постоянный мониторинг обстановки. Разведка и ГПСУ отслеживают любые изменения, чтобы быть готовыми к возможным провокациям или другим враждебным сценариям вблизи государственной границы.
Напомним, в субботу, 2 мая, президент Владимир Зеленский заявил, что на границе Украины и Беларуси была замечена "специфическая" активность со стороны белорусов. По его словам, государство все контролирует и в случае чего готово реагировать.
Тогда же ситуацию прокомментировал и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он убежден, что со стороны Беларуси максимум что может быть - это мелкие провокации.
Кроме того, Зеленский недавно говорил, что у россиян очень много больных в фантастических идей, и добавил, что Украина не хочет, чтобы Беларусь была втянута в них.
Отметим, 2 мая в Украину с территории Беларуси залетел воздушный шар. Фактически он был ретранслятором для того, чтобы усиливать сигнал для воздушных средств поражения, которые РФ использует во время обстрелов.