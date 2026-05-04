Какую активность фиксируют в Беларуси и есть ли угроза для Украины: что говорят в ГПСУ

Украина фиксирует развитие военной логистики и инфраструктуры в Беларуси, которая в будущем может быть использована в координации с РФ.

Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на День.LIVE .

По словам представителя пограничной службы, речь идет о развитии маршрутов и объектов, которые потенциально усиливают военные возможности соседней страны. Эти ресурсы в перспективе могут применяться в совместных действиях с российскими войсками.

Несмотря на работы по обустройству инфраструктуры, пока страна-агрессор не держит в Беларуси группировок, способных на прямое вторжение. Однако соответствующие инфраструктурные возможности сохраняются.

Демченко отметил, что Украина проводит постоянный мониторинг обстановки. Разведка и ГПСУ отслеживают любые изменения, чтобы быть готовыми к возможным провокациям или другим враждебным сценариям вблизи государственной границы.

Угроза со стороны Беларуси

Напомним, в субботу, 2 мая, президент Владимир Зеленский заявил, что на границе Украины и Беларуси была замечена "специфическая" активность со стороны белорусов. По его словам, государство все контролирует и в случае чего готово реагировать.

Тогда же ситуацию прокомментировал и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он убежден, что со стороны Беларуси максимум что может быть - это мелкие провокации.