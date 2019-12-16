КСУ признал конституционным сокращение депутатов Верховной рады

Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционным сокращение количества народных депутатов Верховной рады с 450 до 300. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в суде.

Данное решение КСУ принял в понедельник, 16 декабря. Тексты решения суда будет обнародован во вторник, 17 декабря.

"Законопроект об уменьшении количества депутатов Верховной рады с 450 до 300 человек признан конституционным", - сообщил источник.

Напомним, законопроект №1017 по уменьшению конституционного состава парламента и закреплению пропорциональной избирательной системы был внесен президентом Владимиром Зеленским в парламент 29 августа. Он был определен президентом как неотложный. Согласно законопроекту предлагается сократить число нардепов до 300 человек.

Ходайство от Верховной рады с просьбой дать заключение о конституционности законопроекта Зеленского №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы) поступило в Конституционный суд 6 сентября.