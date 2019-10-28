КСУ на этой неделе рассмотрит закон о сокращении нардепов

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рассмотрение дела состоится в четверг, 31 октября

Конституционный суд Украины рассмотрит конституционное обращение Верховной рады Украины о предоставлении заключения о соответствии Конституции Украины законопроекта президента Владимира Зеленского по уменьшению конституционного состава парламента и закреплению пропорциональной избирательной системы. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Речь идет о законопроекте №1017.

Так, в своем конституционном обращении Рада просит КСУ дать заключение относительно соответствия законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, в форме устного производства.

Рассмотрение дела состоится в четверг, 31 октября. Слушание дела состоится во время открытой части пленарного заседания Палаты КСУ.

Напомним, как анонсировалось ранее, Конституционный суд Украины рассмотрит инициативу президента Владимира Зеленского о сокращении количества народных депутатов Верховной рады 22 октября. Сообщалось, что КСУ открыл конституционное производство по данному законопроекту.

Как писало РБК-Украина, 6 сентября в Конституционный суд поступило ходатайство от Рады с просьбой дать заключение о конституционности законопроекта Зеленского №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной рады Украины и закреплени пропорциональной избирательной системы) .

Напомним, законопроект внесен в парламент 29 августа и был определен президентом как неотложный. В частности, предлагается сократить число нардепов до 300 человек.