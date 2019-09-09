В КСУ поступили обращения Рады по семи законопроектам

В Конституционный суд Украины (КСУ) поступили обращения Верховной рады о предоставлении заключения относительно семи законопроектов, предусматривающих внесение изменений в Конституцию Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Таким образом, Конституционный суд просят дать заключение относительно:

соответствия законопроекта №1013 о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины; соответствия законопроекта №1014 о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины; соответствия законопроекта №1015 о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины; соответствия законопроекта №1016 о внесении изменений в статьи 85, 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной рады Украины) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины; соответствия законопроекта №1017 о внесении изменений в статьи 76, 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины; соответствия законопроекта №1017 о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины; соответствия законопроекта №1017 о внесении изменений в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной рады Украины) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что парламент направил на рассмотрение КСУ семь проектов законов авторства Зеленского. В частности, на рассмотрение КСУ направили закон о праве президента назначать и увольнять руководство ГБР и НАБУ, сокращении парламента следующего созыва до 300 парламентариев, лишении мандата за кнопкодавство и прогулы.

Кроме того, 3 сентября в ходе утреннего пленарного заседания Рада сняла неприкосновенность с нардепов. Документ уже подписал спикер ВР Дмитрий Разумков. Законопроект был передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.