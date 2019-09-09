До КСУ надійшло звернення Ради з семи законопроектів

В Конституційний суд України (КСУ) надійшло звернення Верховної ради про надання висновку щодо семи законопроектів, які передбачають внесення змін до Конституції України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу КСУ.

Таким чином, Конституційний суд просять дати висновок щодо:

відповідності законопроекту №1013 про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) вимогам статей 157 і 158 Конституції України; відповідності законопроекту №1014 про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України та директора Державного бюро розслідувань) вимогам статей 157 і 158 Конституції України; відповідності законопроекту №1015 про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу) вимогам статей 157 і 158 Конституції України; відповідності законопроекту №1016 про внесення змін до статті 85, 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної ради України) вимогам статей 157 і 158 Конституції України; відповідності законопроекту №1017 про внесення змін до статей 76, 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної ради України і закріплення пропорційної виборчої системи) вимогам статей 157 і 158 Конституції України; відповідності законопроекту №1017 про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України вимогам статей 157 і 158 Конституції України; відповідності законопроекту №1017 про внесення змін до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної ради України) вимогам статей 157 і 158 Конституції України

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що парламент направив на розгляд КСУ сім проектів законів авторства Зеленського. Зокрема, на розгляд КСУ направили закон про право президента призначати і звільняти керівництво ДБР і НАБУ, скорочення парламенту наступного скликання до 300 парламентаріїв, позбавлення мандата за кнопкодавство і прогули.

Крім того, 3 вересня в ході ранкового пленарного засідання Рада зняла недоторканність нардепів. Документ вже підписав спікер ВР Дмитро Разумков. Законопроект був переданий на підпис президенту Володимиру Зеленському.