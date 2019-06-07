КСУ опубликовал решение об отмене декларирования активистов

Конституционный суд Украины опубликовал решение об отмене электронного декларирования общественных активистов. Об этом свидетельствует информация на сайте суда.

В частности, этим решением суд признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) положения пункта 5 части первой статьи 3, абзаца третьего части третьей статьи 45 закона №1700, пункта 2 раздела II "Заключительные положения" закона №1975.

В частности, КСУ считает, что государство обязано осуществлять контроль за деятельностью общественных объединений в целях обеспечения соблюдения ими и их членами соответствующих норм законодательства Украины, однако такой контроль не должен быть чрезмерным и препятствовать законной деятельности этих объединений и реализации гражданами их конституционного права (статья 36 Конституции Украины).

"Системный анализ пункта 5 части первой статьи 3 Закона №1700 свидетельствует, что его действие распространяется на лиц, не наделенных публичными властными полномочиями, осуществляющих деятельность в сфере предотвращения и противодействия коррупции не за счет средств государственного бюджета Украины или местных бюджетов, а финансирование ( оплата) их работ, услуг осуществляется за счет определенных программ (проектов) технической или другой, в том числе безвозвратной, помощи", - указано в решении.

Таким образом, суд пришел к выводу, что декларирование активистами своих доходов не обеспечивает справедливый баланс между интересами лиц, осуществляющих таким образом свое право на свободу общественной деятельности, и интересами нацбезопасности и общественного порядка, потребностями защиты прав и свобод других людей. Такие положения закона позволяют чрезмерное вмешательство в личную и семейную жизнь общественных активистов.

"Положения пункта 5 части первой статьи 3 Закона №1700 о финансовом контроле государства за деятельностью общественных объединений и лиц, осуществляющих мероприятия по предотвращению и противодействию коррупции в Украине, ограничивают гарантированную Конституцией Украины свободу политической и общественной деятельности. Они могут использоваться для преследования физических лиц, осуществляющих антикоррупционную деятельность, в частности открытие производств с целью привлечения этих лиц к юридической ответственности за непредставление, несвоевременное представление декларации, указание в этой декларации заведомо недостоверных сведений", - разъясняет КСУ.

Конституционный суд в решении обращает внимание на то, что меры финконтроля за деятельностью объединений граждан и их членов, не осуществляющих публичных властных полномочий или не финансируемых за счет средств государственного или местных бюджетов, не могут быть чрезмерными и непропорционально ограничивающими свободу политической и общественной деятельности, нивелируют сущность права граждан на свободу объединений.

"Оспариваемые положения законов №1700 и №1975 признаны неконституционными, утрачивают силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого решения. Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано", - указывается в сообщении.

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