Конституционный суд отменил электронное декларирование активистов

Фото: Конституционный суд Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Денисова отметила, что антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников

Конституционный суд Украины (КСУ) признал незаконным обязательное электронное декларирование имущества общественных активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Денисова отметила, что антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников, а их распространение на других лиц - неконституционно.

"Считаю, что необходимость представления электронных деклараций об имущественном состоянии делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее", - заявила Денисова.

Именно Денисова в июне прошлого года направила представление в Конституционный суд с требованием признать незаконным е-декларирование активистов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в сентябре 2018 года Конституционный суд Украины открыл производство в отношении обжалования закона, который касается электронного декларирования общественных активистов, освещающих борьбу с коррупцией.

Напомним, еще в апреле 2018 года комитет Верховной рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять законопроекты об отмене е-декларирования для общественных активистов.