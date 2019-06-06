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Конституционный суд отменил электронное декларирование активистов

Новости » Политика    06.06.2019 - 21:49
Конституционный суд отменил электронное декларирование активистов
Фото: Конституционный суд Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Денисова отметила, что антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников

Конституционный суд Украины (КСУ) признал незаконным обязательное электронное декларирование имущества общественных активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Денисова отметила, что антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников, а их распространение на других лиц - неконституционно.

"Считаю, что необходимость представления электронных деклараций об имущественном состоянии делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее", - заявила Денисова.

Именно Денисова в июне прошлого года направила представление в Конституционный суд с требованием признать незаконным е-декларирование активистов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в сентябре 2018 года Конституционный суд Украины открыл производство в отношении обжалования закона, который касается электронного декларирования общественных активистов, освещающих борьбу с коррупцией. 

Напомним, еще в апреле 2018 года комитет Верховной рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять законопроекты об отмене е-декларирования для общественных активистов.

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