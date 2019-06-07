КСУ опублікував рішення щодо скасування декларування активістів

Конституційний суд України опублікував рішення про скасування електронного декларування громадських активістів. Про це свідчить інформація на сайті суду.

Зокрема, цим рішенням суд визнав таким, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення пункту 5 частини першої статті 3, абзацу третього частини третьої статті 45 закону №1700, пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" закону №1975.

Зокрема, КСУ вважає, що держава зобов’язана здійснювати контроль за діяльністю громадських об’єднань з метою забезпечення дотримання ними та їх членами відповідних норм законодавства України, проте такий контроль не повинен бути надмірним і перешкоджати законній діяльності цих об’єднань та реалізації громадянами їх конституційного права (стаття 36 Конституції України).

"Системний аналіз пункту 5 частини першої статті 3 закону №1700 свідчить, що його дія поширюється на осіб, які не наділені публічними владними повноваженнями, здійснюють діяльність у сфері запобігання та протидії корупції не за рахунок коштів державного бюджету України чи місцевих бюджетів, а фінансування (оплата) їх робіт, послуг здійснюється за рахунок певних програм (проектів) технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги", - вказано у рішенні.

Таким чином, суд дійшов висновку, що декларування активістами своїх доходів не забезпечує справедливий баланс між інтересами осіб, які здійснюють у такий спосіб своє право на свободу громадської діяльності, й інтересами нацбезпеки та громадського порядку, потребами захисту прав і свобод інших людей. Такі положення закону дозволяють надмірне втручання в особисте і сімейне життя громадських активістів.

"Положення пункту 5 частини першої статті 3 Закону №1700 щодо фінансового контролю держави за діяльністю громадських об’єднань та осіб, які здійснюють заходи стосовно запобігання та протидії корупції в Україні, обмежують гарантовану Конституцією України свободу політичної та громадської діяльності. Вони можуть використовуватися для переслідувань фізичних осіб, які здійснюють антикорупційну діяльність, зокрема порушення проваджень з метою притягнення цих осіб до юридичної відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації, зазначення у цій декларації завідомо недостовірних відомостей", - роз'яснює КСУ.

Конституційний суд у рішенні звертає увагу на те, що заходи фінконтролю за діяльністю об’єднань громадян та їх членів, які не здійснюють публічних владних повноважень або не фінансуються за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, не можуть бути надмірними та такими, що непропорційно обмежують свободу політичної та громадської діяльності, нівелюють сутність права громадян на свободу об’єднань.

"Оспорювані положення законів № 1700 і № 1975 визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним судом України цього рішення. Рішення Конституційного суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено", - вказується у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 6 червня, уповноважений ВР з прав людини Людмила Денисова повідомила, що КСУ визнав незаконним обов'язкове електронне декларування майна громадських активістів.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні 2018 року КСУ відкрив провадження щодо оскарження закону, який стосується е-декларування громадських активістів-антикорупціонерів.

Підкреслимо, в квітні 2018 року комітет ВР з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту прийняти законопроекти про скасування е-декларування для громадських активістів.