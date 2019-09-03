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В КСУ направили закон Зеленского о вспомогательных органах Рады

Новости » Политика    03.09.2019 - 20:18
В КСУ направили закон Зеленского о вспомогательных органах Рады
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документом предлагается создавать за счет госбюджета органы, обеспечивающие работу Рады

Верховная рада во вторник, 3 сентября, направила на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1028 о создании за счет государственного бюджета органов, обеспечивающих работу ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

За такое решение проголосовали 264 народных депутата.

В частности, документ предлагает закрепить в полномочиях парламента норму о создании других органов, обеспечивающих работу Рады, за счет госбюджета.

"Возможность создания в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины, для осуществления своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной рады Украины является важным залогом эффективной организации тех органов и служб, которые должны создаваться парламентом для обеспечения его работы", - указано в пояснительной записке.

Напомним, ВР ранее направила в Конституционный суд Украины законопроект №1017 авторства президента Владимира Зеленского о сокращении следующего созыва парламента до 300 народных депутатов.

Как писало РБК-Украина, нардепы также направили на рассмотрение КСУ законопроект Зеленского №1027, который предусматривает лишение депутатов мандата за прогулы и кнопкодавство.

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