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До КСУ направили закон Зеленського про допоміжні органи Ради

Новини » Політика    03.09.2019 - 20:18
До КСУ направили закон Зеленського про допоміжні органи Ради
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом пропонується створювати за рахунок держбюджету органи, що забезпечують роботу Ради

Верховна рада у вівторок, 3 вересня, направила на розгляд до Конституційного суду України законопроект №1028 про створення за рахунок державного бюджету органів, що забезпечують роботу ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

За таке рішення проголосували 264 народних депутата.

Зокрема, документ пропонує закріпити в повноваженнях парламенту норму про створення інших органів, що забезпечують роботу Ради, за рахунок держбюджету.

"Можливість створення у межах коштів, передбачених у державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної ради України є важливою запорукою ефективної організації тих органів і служб, які повинні створюватися парламентом для забезпечення його роботи", - зазначено в пояснювальній записці.

Нагадаємо, ВР раніше направила до Конституційного суду України законопроект №1017 авторства президента Володимира Зеленського про скорочення наступного скликання парламенту до 300 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, нардепи також направили на розгляд КСУ законопроект Зеленського №1027, який передбачає позбавлення депутатів мандата за прогули і кнопкодавство.

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