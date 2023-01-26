Якщо вирішить вивести війська із України. США не виключають послаблення санкцій проти Росії

Сполучені Штати можуть розглянути варіант пом'якшення санкцій проти Росії, якщо Кремль виведе свої війська з території України та провести переговори щодо завершення війни.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ під час слухань у Конгресі .

"У контексті рішення Росії вести серйозні переговори, вивести свої війська з України та повернути територію, я, звичайно, підтримуватиму (пом'якшення санкцій, - ред.). Думаю, що і держсекретар Ентоні Блінкен теж", - заявила вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що йому не цікаві переговори з російським диктатором, додавши, що після повномасштабного вторгнення Путін для нього ніхто.

Крім того, Зеленський заявляв, що не бачить із ким можна говорити в Росії і заявив, що немає впевненості в тому, що Путін ще живий.

Додамо, що нещодавно у російському МЗС захотіли прямих переговорів з Україною та без посередників.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну в небажанні мирних переговорів щодо припинення війни.

Зазначимо, що зараз Україна та Росія не проводять переговори, окрім тих, які стосуються обмінів полоненими. Однак у Кремлі часто заявляють про "діалог", висуваючи свої умови.

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