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Єдині переговори між Україною і Росією - щодо обміну полоненими, - Єрмак

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П'ятниця 13 січня 2023 17:45
Єдині переговори між Україною і Росією - щодо обміну полоненими, - Єрмак Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Переговори між Україною та Росією зараз ведуть тільки щодо звільнення полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю керівника Офісу президента Андрія Єрмака для Le Monde.

За його словами, українських полонених у вʼязниці в окупованій Оленівці не відвідала жодна міжнародна організація, хоча це їхнє зобовʼязання. Не приїжджав до українських полонених навіть Міжнародний комітет Червоного хреста.

"Я зустрічався тут, у Києві, з її керівником, пояснив їй факти, я організував зустріч з родичами та дружинами в’язнів. Я не приймаю, коли мені кажуть, що ніхто не може відвідувати в'язницю, тому що для цього у нього немає дозволу. Тим часом представники МКЧХ їдуть слухати свідчення госпіталізованих російських військових, які повертаються з фронту, де ґвалтували наших жінок, вбивали наших дітей. Щодо Оленівської тюрми, де росіяни вбили півсотні наших солдатів, наших героїв, не можна місяцями чекати дозволу на відвідування, це неприйнятно. Світу потрібна організація, яка буде на висоті місії, яка на неї покладена", - зазначив він.

Нагадаємо, в липні 2022 росіяни вчинили теракт у вʼязниці Оленівки - тимчасово окупованого міста, де утримувалися полонені. Точна кількість загиблих невідома досі, експертиза триває.

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Андрій Єрмак Російська Федерація
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