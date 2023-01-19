Зеленський не бачить з ким говорити в Росії: не до кінця розумію, чи живий Путін

Зараз незрозуміло, з ким з представників РФ можливо вести переговори. Також нема впевненості в тому, чи російський диктатор Володимир Путін взагалі живий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на "Українському сніданку" в Давосі.

"Перемовини - це не мир. Його треба усвідомлювати сторонами. Тим не менш, з мого президенства ми робили все, щоб дипломатією звільнити наші землі і постійно це пропонували. Але хтось не хотів, потім у когось не було часу, хтось не вірив, а хтось висував умови", - зазначив Зеленський.

Він також сказав, що таких "хтось" було дуже багато з центром в Москві.

"І сьогодні я не зовсім розумію з ким говорити й про що. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється на "хромакеї" (зелене тло, на яке можна накладати картинку - ред.). Він там з'являється, але я не зовсім розумію, що це саме він там є і не до кінця розумію, що він живий. Або чи він приймає рішення, чи це хтось там приймає рішення? Що за коло осіб? В мене немає такої інформації", - заявив Зеленський.

Глава держави також звернув увагу на те, що РФ пообіцяла європейським лідерам одне, а потім почати повномасштабне вторгнення в Україну.

"Я просто не зовсім розумію з ким ми маємо справу. Тому коли ми кажемо про перемовини, то я не зовсім розумію з ким. Мені здається спочатку Росія повинна знайти "когось", а потім запропонувати "щось", - підсумував Зеленський.

Зазначимо, раніше президент Володимир Зеленський сказав, що війна припиниться, якщо Путін помре.

Нагадаємо, раніше очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що глава Кремля Володимир Путін хворіє довго та дуже серйозно і побачити перемогу України в війні він встигне, оскільки помре.

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